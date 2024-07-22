Москве обещают передышку от дождей

В ближайшие дни в московском регионе будет перерыв с дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки возобновятся в конце недели.

«Во вторник и среду, благодаря антициклону, можно будет отдохнуть от дождей. Начиная с четверга дневной прогрев воздуха будет способствовать образованию кучево-дождевых облаков. Температура воздуха будет меняться в небольших пределах, близких к норме», – пояснили синоптики.

В пятницу и субботу, 26 и 27 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью 11...16°, днем 23...28°, ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube