Важно не «накосячить»: профсоюзы оценили намерение «залицензировать» блогеров, ведущих образовательную деятельность

Намерение «залицензировать» блогеров, оказывающих образовательные услуги, грозит обернуться новой волной запретов. С принятием законопроекта на эту тему с поправками в закон «Об образовании» торопиться не стоит. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказали представители независимого профсоюза «Новый Труд».

Председатель Независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина:

В принципе дело даже не в блогерах и их правом статусе. А дело в том, что на любых граждан России нужно распространить это правило: если ты ведешь какую-то образовательную деятельность – коучинг или в образовательных учреждениях – у тебя должна быть лицензия.

Для образовательных учреждений у нас же обязательно получение лицензии.

Но здесь нужна грань, потому что могут начать требовать лицензию на любую деятельность – допустим, лекционную, на любые публичные выступления.

И как бы нам не попасть здесь в такую вилку, когда на любое публичное выступление с трибуны будут требовать лицензию.

Но вообще расплодилось так много всевозможных шарлатанов, ведущих образовательный процесс под видом преподавателей, что действительно это нужно каким-то образом регулировать.

Вот с блогингом здесь очень сложно. Лидеры общественного мнения, у которых многотысячные, даже многомиллионные аудитории – по сути, их деятельность тоже можно считать в какой-то степени образовательной. Ведь она преследует цели влиять на общественное мнение, на формирование позиции и так далее.

Поэтому здесь очень важно не накосячить, не напороть горячки.

Если честно – доверие к нашим законодателям… Они в последнее время проявили такой запретительный раж, что просто ни в какие ворота не лезет.

Здесь я бы сильно не торопилась. Нужно отличать блогерство от образовательной деятельности. Не нужно смешивать!

Другое дело – да, любой блогер, он может вот такую преподавательскую деятельность вести. Точно также, как любой преподаватель – школьный, вузовский, какой угодно – может параллельно быть блогером. Никто ему не мешает. Это две ортогональные совершенно темы. И здесь важно разграничение.

Образовательная деятельность – да, здесь нужны лицензии, всевозможные разрешительные документы.

Что касается блогинга – нет, потому что иначе у нас никто ничего вообще писать не сможет.

Руководитель аналитического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд», кандидат экономических наук Саид Гафуров:

На самом деле существует не один, не два, а три, как минимум, режима оказания образовательных услуг с точки зрения налогового законодательства. Это ведь не только учреждения индивидуальных предпринимателей, но и самозанятые, статус которых до сих пор не узаконен: законопроект до сих пор рассматривается.

И здесь важно понимать, что в режиме самозанятости репетиторству чуть ли не специально выделяется отдельная категория. И при оказании образовательных услуг в качестве самозанятых, то есть при репетиторстве (очень многие учителя уходят из школы и основную часть своего времени, основу заработка получают через репетиторство) люди должны иметь точно такие права, как им было обещано до конца эксперимента, то есть на период до 8 лет. И в случае лицензирования самозанятых он требует отдельного рассмотрения.

Я бы не торопился с этим законом до тех пор, пока не станет ясен окончательно статус самозанятых, потому что до сих пор он действует только в качестве эксперимента. Но правительство обещало не менять условия деятельности самозанятых до конца эксперимента. Таким образом, я бы подождал с принятием этого закона или, по меньшей мере, увязал его – принимал в связке с законом о самозанятых.

Москва, Ольга Ветрова

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