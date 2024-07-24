«Альфа-Банк» и «Яндекс.Еда» попали под антимонопольное расследование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении АО «Альфа-Банк» и ООО «Яндекс.Еда» за недостоверную рекламу. «В случае установления вины организациям грозят штрафы», – подчеркнули в ведомстве.

В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу АО «Альфа-Банк» и ООО «Яндекс.Еда», которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кэшбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 500 рублей, размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки», – пояснили в ведомстве.

По мнению ФАС России, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе ипотеки, потребительского кредита, кредитной и дебетовой карты, вклада, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.

Москва, Елена Володина

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