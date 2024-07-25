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Четверг, 25 июля 2024, 12:33 мск

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ФАС выявила картельный сговор на 4,7 млрд рублей при поставках продуктов

Фото из архива официального сайта ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» (правопреемник ООО «Масленица») нарушившими антимонопольное законодательство при поставках продуктов для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Дагестана.

Как сообщила пресс-служба ведомства, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

«Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК. Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения», – уточнили в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы.

Москва, Елена Володина

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