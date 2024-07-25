В выходные в Москву вернется жара

В предстоящие выходные дни в московском регионе установится жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, зной продержится только два дня, после чего вновь ожидаются дожди.

В субботу, 27 июля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем в столице и Подмосковье – до 28°. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 28 июля, ночью преимущественно без осадков. В Москве 15...17°, по области 12...17°. Днем местами возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется до 28-29°. Ветер западный 6-11 м/с.

Синоптики обращают внимание, что в начале новой недели циклон, который сформируется над югом Балтики, принесет дожди и понижение дневной температуры воздуха до 22… 24°.

Москва, Елена Володина

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