Российские войска за неделю с 20 по 26 июля взяли под контроль три населенных пункта, уничтожив на фронтах специальной военной операции в общей сложности почти 14 тысяч боевиков. В сводке министерства обороны РФ также уточняется, что в ходе боев были отражены почти 80 контратак противника.

Судя по данным минобороны РФ, наиболее существенные потери противник несет в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки российских войск, где освобожден населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике. На этом участке уничтожено до 4640 военнослужащих ВСУ, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 44 автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия полевой артиллерии, из которых 37 западного производства, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.

В то же время подразделения группировки российских войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих, четыре танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин, из которых четыре бронетранспортера М113 производства США и 68 автомобилей. При этом в ходе контрбатарейной борьбы в течение недели поражены 36 орудий полевой артиллерии, в том числе девять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм западного производства.

Также уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов.

На остальных направлениях СВО противник также потерял десятки единиц артиллерии и бронетехники, а также порядка 5 тысяч боевиков.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, семь боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», две пусковые установки с радиолокационной станцией AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса «Patriot», две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты «Точка-У», девять французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 36 американских реактивных снарядов HIMARS, а также 623 беспилотных летательных аппарата.

В Минобороны РФ также уточнили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Москва, Елена Володина

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