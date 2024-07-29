«Видимо, рокировка началась»: скоро станет известно, кто станет новым главой МИД России

Новым министром иностранных дел России наверняка может стать сменщик первого замглавы МИД Владимира Титова. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. В СМИ уже обсуждается информация, что этот пост может занять постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Комментируя отставку Титова, Федоров назвал это событие «знаковым». «Скоро узнаем, кого назначат на его место. Это и будет будущий министр иностранных дел», – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Политолог обратил внимание, что Сергей Лавров и Сергей Орджоникидзе были заместителями главы МИД в 1996-98 гг Евгения Примакова. «Путин выбрал Лаврова, который является бессменным министром до сих пор. Но сейчас активно ходит информация о плохом здоровье Лаврова и его желании покинуть пост. Вот, видимо, рокировка и началась», – пояснил Федоров.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», должность Титова может занять постпред России при ООН Небензя.

Напомним, Титов занимал пост первого замглавы МИД РФ с 22 апреля 2013 года. Ранее он работал, в том числе, в посольстве России в Швеции, а также был послом в Болгарии.

Небензя работает в системе МИД с 1983 года. В 2013-17 гг он уже занимал должность замминистра. Однако в 2017 году был назначен постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube