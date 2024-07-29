День Конституции в Молдавии превратился в акцию протеста

В парламенте Молдавии все оппозиционные депутаты в знак протеста покинули торжественное заседание в честь 30-летия принятия Конституции республики. В числе главных претензий оппозиция назвала изменение Основного закона без референдума, что в результате чего правящая партия президента Молдавии Майи Санду получила контроль не только над правительством, но и судебной системой.

В ходе торжественного заседания в парламенте звучали высказывания, что Конституционный суд «обслуживает» интересы «Партии действия и солидарности» (ПДС), под знаменами которой пришла к власти Санду, которая прокладывает курс на европеизацию страны. Праздничное мероприятие было названо «сплошь лицемерным, оторванным от того, что происходит в реальной жизни» на фоне введения цензуры и преследования оппозиции со стороны властей.

Покинув заседание, депутаты присоединились к протестующим у здания парламента, которую устроил оппозиционный блок «Победа». Участники акции вышли с черными шарами и в черных футболках, на которых были перечеркнуты неработающие и отмененные конституционные нормы. Собравшиеся скандировали «Долой Санду», «Долой ПДС» и требовали соблюдения законов и нейтралитета Молдовы.

Кишинев, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube