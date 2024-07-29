Дождливо: в Москве станет прохладнее климатической нормы

В течение рабочей недели в московском регионе ожидается прохладная и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет на 2-3° ниже климатической нормы для конца июля-начала августа.

Во вторник, 30 июля, ночью местами возможен кратковременный дождь при температуре до 15°. Днем вероятны кратковременный дождь, ливень, по области местами, гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду. При этом воздух прогреется в Москве до 20...22°, по области до 18...23°.

В среду, 31 июля, вновь прогнозируется кратковременный дождь. Ночью в Москве 13...15°, по области 10...15°. Днем в столице 20...22°, в Подмосковье 18...23°. Вероятен местами порывистый ветер до 15 м/с. Похожая погода ожидается и в четверг, 1 августа.

В пятницу, 2 августа, местами опять возможен небольшой дождь. Ночью 9...14°, днем 19...24°.

В субботу, 3 августа, преимущественно без осадков. Ночью 9...14°. Днем – до 25°.

Москва, Елена Володина

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