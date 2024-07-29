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ВСУ деморализованы: Алаудинов заявил о скором освобождении ДНР

Апты Алаудинов. Фото: из архива официального сайта главы Чеченской республики

Территория Донецкой народной республики может быть освобождена уже в скором времени на фоне очень хорошего продвижения на этом направлении российской армии. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, противник несет большие потери и при малейшей возможности сдается в плен.

«На донецком направлении продвижение очень хорошее. Бойцы МО РФ выдают отличные результаты. Считаю, что в скором времени мы будем констатировать полное освобождение ДНР. Эффективность наших действий особенно ярко видна в условиях получения и использования ВСУ огромного количества западного вооружения», – отметил Алаудинов в своем телеграм-канале.

При этом военачальник обратил внимание на огромные потери противника по всей линии боевого соприкосновения. «Бойцы ВСУ деморализованы, не хотят воевать, при малейшей возможности сдаются в плен. Первая линия обороны в направлении Славянска-Краматорска противником утрачена. Работа наших сил и средств поставлена таким образом, чтобы враг оставил свои позиции: убежал или сдался», – пояснил он.

«Наши бойцы обладают достаточной возможностью блокировать и окружить противника на любом направлении. Несмотря на большую протяжённость ЛБС (линии боевого соприкосновения) действия МО РФ имеют большие тактические и стратегические успехи», – заключил Алаудинов.

Москва, Мария Соколова

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