«Доступное» жильё: аналитики вычислили, сколько лет нужно теперь копить на московскую квартиру

В Москве для покупки в 2024 году жилья в новостройке потребуется сумма, которую при текущем уровне заработка, который фиксирует Росстат, и подорожавшей стоимости квадратных метров придется собирать в лучшем случае 11,3 года, а на вторичном рынке на эти цели уйдет 10,5 года. Такие данные приводят аналитики, мнение которых цитирует РИА «Недвижимость».

В частности, гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко обратил внимание, что среднестатистические квартиры в новостройках Москвы за год подорожали на 14% – до 21,4 млн рублей. При этом зарплата в столице, согласно данным Росстата, в 2024 году в среднем составляет 157,4 тысячи рублей в месяц. Если откладывать эти деньги целиком, то для покупки первички потребуются накопления за 11,3 года.

Согласно подсчетам Луценко, квартиры на вторичном рынке за год в среднем подорожали примерно на 17% – до 19,9 млн рублей. На сбор суммы при текущих расчетах уйдет 10,5 года.

«Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита – сложнее», – уточнил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Так, для семьи из двух человек, приобретающей среднестатистическое жилье в Москве ипотеку по рыночным ставкам, ежемесячный доход на каждого сейчас должен составлять 224 тысячи рублей для новостроек и 208 тысяч рублей для вторичного рынка. За год он вырос почти вдвое. Соответственно, ежемесячный платеж с учетом первоначального взноса в 20% и сроке кредита, достигающем 25 лет, составит 270 и 250 тысяч рублей. Это примерно вдвое больше размера прошлогоднего платежа.

Руководитель направления «Авито Недвижимость» Артур Ахметов отметил, что по семейной ипотеке с учетом первоначального взноса в 20% ежемесячный платеж составит 184,3 тысячи рублей, а совокупный доход семьи – около 300 тысяч рублей в месяц. Так как квартира семейного формата площадью 57 квадратных метров в среднем стоит 23,8 млн рублей, заемщику придется воспользоваться комбинированной ипотекой, а это значит, что на сумму свыше лимита 12 млн рублей будет действовать рыночная ставка.

Москва, Елена Володина

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