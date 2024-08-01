Сильный ветер и ливень с грозой: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромет, ненастье продлится ориентировочно до позднего вечера – до 23 часов.

Аналогичное штормовое предупреждение действует также в Московской области.

В МЧС рекомендуют жителям региона быть осторожными во время непогоды.

Москва, Елена Володина

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