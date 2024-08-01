В выходные в Москве станет теплее, но вероятны дожди

В предстоящие выходные дни в московском регионе на пару градусов теплее – температура будет близка к климатической норме. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, сохранится высокая вероятность осадков.

В пятницу, 2 августа, местами возможен кратковременный дождь, днем гроза. Ночью температура воздуха понизится до 10...15°. Днем в Москве 21...23°, по области 19...24°. Ветер западный 6-11 м/с.

В субботу, 3 августа, местами вновь ожидается небольшой дождь. В дневное время воздух может прогреться до 25°. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 4 августа, опять вероятен кратковременный дождь. Температура прогнозируется, как и накануне – в светлое время суток до 25°. Ветер западный 5-10 м/с.

В понедельник и вторник, 5 и 6 августа, также ожидается местами кратковременный дождь. Ночью 10...15°. Днем 21...26°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Москва, Анастасия Смирнова

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