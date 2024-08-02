Власти Молдавии рискуют втянуть свою страну в войну и повторить судьбу Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя идею спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946-1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932-1933 годах в Украинской ССР.

«Сегодня же младофальсификаторы истории из числа соросовских выкормышей в Кишинёве пытаются обернуть трагедию против нашей общей тогда страны в фарс, обеляя её истинных виновников. А эти преступники хорошо известны: человеконенавистнический Третий рейх, его сателлиты и пособники. Не последнее место в этом позорном ряду занимает Румыния. Не может этот новообращённый румын Гросу не знать, как в ходе так называемой операции 1111 в 1943-1944 годах разграблялось и разрушалось хозяйство оккупированных территорий «губернаторства Транснистрии», во многом входящих сегодня в состав Молдавии. В ходе неё в Румынское королевство было вывезено практически всё промышленное оборудование. К моменту освобождения в 1944 году молдавская промышленность составляла менее 10% от довоенной. На переплавку отправляли даже рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза в Румынию. Вот кто готовил истинный геноцид! Так что все вопросы – в родной Гросу Бухарест, к нынешним наследникам военного преступника Антонеску», – констатировал Медведев.

При этом политик напомнил, что «на Украине путь от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады «Азов» (*признан в России террористической организацией) занял менее 10 лет». «Всё это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в «Незалежной» в 2006 году? А всё от «игр» с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?» – заключил Медведев.

Москва, Елена Володина

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