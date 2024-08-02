Малыши на экспорт – агнцы на заклание. Кому выгодна торговля нашими детьми?

Передача российских детей иностранным усыновителям из недружественных стран, стран НАТО, от куда поставляется оружие, которым убивают наших детей, от которого погибают их отцы и матери. Что может быть циничнее? Более того, в этих странах разрешены однополые* браки или смена пола*, что противоречит таким базовым понятиям как – семья, традиционные ценности.

Разве о такой жизни мечтали погибшие защитники Донбасса? Разве такое будущее хотели они для своих детей? Как могут быть спокойными за происходящее в тылу наши воины, зная, что их детей, спокойствие которых оплачено потом, кровью и может быть даже смертью, могут продать агрессору? Это ломает боевой дух армии, это предательство народа, которое заслуживает самого незамедлительного наказания вплоть до смертной казни!

В то время как наша страна переживает демографический кризис, более двух лет активно противостоит античеловеческой политике Киева и стран-членов НАТО, Правительство позволяет вывозить наших детей за границу, где их будущее остается под большим вопросом, мягко говоря.

Более 45 тысяч детей (считаю, что эта цифра занижена) были вывезены за пределы Российской Федерации в последние 10 лет! Дальнейшая их судьба неизвестна. Как можно было допустить, чтобы значительная часть российских малышей вывозилась так называемыми «независимыми усыновителями», правовое положение которых позволяет им действовать практически без контроля, поскольку они не прибегали к помощи аккредитованных агентств?

На территории России вопросами усыновления детей иностранными гражданами, в том числе и отчетами об условиях жизни должны заниматься специализированные аккредитованные агентства, а на практике интернет-пространство наводнено коммерческими предложениями предоставления услуг по усыновлению иностранными гражданами российских малышей и вывозу их за территорию Российской Федерации.

Лица, оказывающие такие услуги, не проходят никакую аккредитацию, не несут никакой ответственности, всегда остаются «в тени», получая деньги от тех самых «независимых усыновителей», то есть фактически являются преступниками, иноагентами, торговцами живым товаром. Кто их спонсирует и прикрывает? Почему судьба большинства усыновленных за границу российских детей никому неизвестна?

Недостаточное взаимодействие, отсутствие контроля, невозможность поддерживать необходимые договоренности, конфликт интересов – приводят к незащищенности детей-сирот в другой стране. Невозможность предоставить детям полную безопасность является лишь следствием недостатков работы уполномоченных органов и ограниченной законодательной базы.

Как можно было позволить, чтобы иностранцы платили огромные деньги, чтобы усыновить российского ребенка, превращая этот процесс в коммерческую сделку? Для иностранных граждан стоимость процедуры усыновления одного российского ребёнка составляет в среднем от 40 000 до 50 000 долларов США (Adoption from Russia (англ.). The Adoption Guide. Adoptive Families magazine).

Какой мотив у усыновителей брать ребенка из России за такие большие деньги? Даже страшно подумать. Дети могли попадать в рабство, над ними могли издеваться, их органы могли продать на черном рынке, наконец!..

«Закон Димы Яковлева», установивший запрет на усыновление детей из России для всех граждан США, вступивший в силу с 01 января 2013 года, казалось бы, должен был стать началом конца иностранному усыновлению, как очевидное последствие все стремительнее развивающейся разницы нравственных и традиционных ценностей России и стран Запада.

После представления на совместном заседании думских комитетов по вопросам семьи и по международным делам, созванном по поводу легализации однополых* браков во Франции, ужасающих данных о том, что в 2012 году гражданами 13 государств, где признаются однополые* браки, было усыновлено более 1,6 тыс. детей из РФ, что составило около 18% от числа всех усыновленных и 62% от числа детей-сирот, усыновленных иностранцами, Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ был введен запрет на усыновление детей однополыми союзами*.

И только в 2023 году, после 10-летнего бездействия, был введен запрет на усыновление лицами, изменившими пол* (Федеральный закон от 24.07.2023 № 386-ФЗ). Безусловно, это шаги в правильном направлении, но почему так долго и поздно, когда уже десятки тысяч малышей остались без шансов на нормальное существование?

Ведь давно известно, что дети, воспитываемые в таких семьях, зачастую испытывают комплексы, душевные страдания и стрессы. Дети должны расти в гармоничных и полноценных семьях, а не подвергаться риску «искусственного навязывания нетрадиционного* сексуального поведения».

А если задуматься... запрещено усыновление детей однополыми* союзами, НО (!) не запрещено усыновление гражданами стран, где такие союзы официально разрешены. Где гарантии, что сегодняшний союз разнополых усыновителей завтра не превратится в однополый*? Ведь, ни расторжение брака, ни смена пола* усыновителей под запретом не находятся!

В мире однополые* браки легализованы в таких странах, как Франция, Дания, Норвегия, Швеция, Голландия, Испания, Канада и в некоторых штатах США. Часть из них на законодательном уровне признаны «недружественными странами», то есть, государствами, совершающими недружественные действия в отношении России. Остальные страны – члены Организации Североатлантического договора, так называемого, Североатлантического альянса, или НАТО.

И что же мы видим? Россией заключены двусторонние договоры о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей: Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой 2009 года, Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой 2011 года и Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания 2015 года, в 2020 году подписан Договор между Российской Федерацией и Государством Израиль!

По условиям договоров со стороны принимающего государства происходит принятие обязательств по контролю за дальнейшей жизнью ребенка, а со стороны передающего государства контроля нет!

В докладе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой указано на усыновление в 2023 году российских детей гражданами Италии и Франции. И ничего не сказано об обратной статистике. Если договоры о сотрудничестве двусторонние, то сколько детей из Италии и Франции усыновили (удочерили) российские граждане за тот же период? Или усыновляют (удочеряют) только российских детей?

Рассмотрим подробнее, с кем «сотрудничала» Россия в области усыновления (удочерения) детей в 2023 году:

Италия – 11 мая 2016 года Палата депутатов большинством в 372 голоса против 51 окончательно утвердила закон, устанавливающий однополые* гражданские союзы и гендерно-нейтральные соглашения о сожительстве; с принятием закона № 164 от 14 апреля 1982 года Италия стала третьей страной в мире после Швеции (1972 год) и Германии (1980 год), которая разрешила трансгендерным* людям на законных основаниях менять пол*; Италия является членом НАТО с момента создания этого альянса, то есть с апреля 1949 года; как член Европейского союза, Италия входит в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022г. № 430-р;

Франция – 18 мая 2013 года после одобрения Конституционным советом Президент Франции подписал закон о легализации однополых* браков и усыновления детей гомосексуальными* парами; 01 января 2017 года во Франции вступил в силу закон, позволяющий трансгендерам* законно менять свой пол без необходимости хирургической операции по смене пола* и принудительной стерилизации; Франция является одним из двенадцати членов – основателей НАТО; равно, как Италия, Франция, являясь членом Европейского союза, входит в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022г. № 430-р.

И это те страны, с которыми Россией подписаны договоры о сотрудничестве, предусматривающие права и обязанности сторон! Что же говорить про государства, с которыми у России таких договоров нет? И запрета на усыновление российских детей в эти государства тоже нет! А, следовательно, нет контроля за судьбой усыновленных несовершеннолетних, нет их правовой защиты, нет ответственности усыновителей.

Почему только сейчас 13 июля 2024 года председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Володин В.В. задумался о необходимости защитить наших детей, о чем сообщил в своем телеграмм канале? Этим же числом был зарегистрирован законопроект № 671278-8 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации (в части установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, в которых разрешена смена пола*).

Почему до сих пор заморожен законопроект от августа 2022 года № 174451-8 «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации)?

Когда вообще появятся законопроекты о запрете на передачу наших детей-сирот в страны НАТО, и страны, где не только разрешена смена пола*, но и однополые* браки?

** по собственному желанию, в упрощенном порядке, в отсутствие медицинских показаний

Вдумайтесь! Во время проведения Российской Федерацией Специальной Военной Операции, во время противоборства «коллективному Западу», вопреки духу и принципам национального законодательства, наших детей продолжают отправлять в недружественные государства, государства – члены НАТО, в государства, где официально искажены понятия добра и зла, разрушены традиционные семейные устои и нравственные ценности.

В конце статьи специально привожу основанный на опубликованных данных перечень стран с соответствующими характеристиками. На мой взгляд, этот список является отражением периода вырождения наций. Есть ли у нас не юридическое, а моральное право отдавать своих детей туда, где будущее самих наций стоит под большим вопросом?

Стоит отметить и тот факт, что часть упомянутых выше стран поддерживают войну на Украине, поставляя вооружение. То есть мы, бесконтрольно, передаем на усыновление малышей в те страны, от снарядов которых на Донбассе и в России гибнут мирные жители, дети. За лучшей ли долей отправляются за границу наши мальчики и девочки?

Решить проблему можно и нужно, причем, быстро и кардинально. Запретить усыновление российских ребятишек в недружественные страны и страны НАТО, в страны, легализовавшие однополые* союзы и смену пола*! Взять под строгий государственный контроль судьбу каждого усыновленного за границу ребенка!

Первого августа 2022 года депутатами Государственной Думы: Л.Э. Слуцким, Б.А. Чернышовым, Д.А. Певцовым, Н.А. Останиной, Я.В. Лантратовой, был предложен законопроект № 174451-8 «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации). Рассмотрение данного законопроекта в первом чтении откладывалось трижды. Последняя запись в карточке законопроекта, размещенной на сайте Государственной Думы, от 13.11.2023 г. гласит: «назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства)» и все, дальше – ничего.

Кто тормозит принятие этого закона? Почему с ноября 2023 года он «висит» в ответственном Комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства? В ответственных комитетах закончились специалисты? Или есть другие причины?

Чем обусловлено мнение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, что «в сфере семейных отношений особенно важна предельная осторожность при принятии политико-правовых решений, состоящих во введении запретов и ограничений»? Какой непоправимый урон правам и интересам несовершеннолетних детей может нанести реализация предложенных законопроектом мер?

Совет, как консультативный орган, был образован Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 1999 г. №1338 в целях приведения гражданского законодательства в соответствие с потребностями экономики и общественной жизни и его дальнейшего совершенствования. Так если общественная и политическая жизнь требует запрета иностранного усыновления, по какой причине Совет не поддерживает законопроект, не выполняет свою основную функцию – не консультирует о способах решения проблемы?

Оперируя данными Министерства просвещения Российской Федерации о сокращении усыновляемых иностранцами детей (в 2004 году передано в семьи иностранных усыновителей 9 419 детей, а в 2022 году – всего 57 детей), Совет заключает, что законопроект «затрагивает интересы незначительной по количеству группы несовершеннолетних граждан, а его принятие не повлияет на ситуацию, сложившуюся в сфере устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Разве дети – это математические единицы, а их «незначительное количество» – это не человеческие жизни и судьбы, а всего лишь погрешность? Да и очевидно, что заслуга в сокращении количества иностранного усыновления исключительно правоприменителей, а не законодателей.

Еще один тезис из Заключения Совета гласит: «принятие Проекта повлечет за собой ограничение прав всех украинских граждан, законно проживающих или пребывающих на территории Российской Федерации». При всем уважении, однобоко…

А передача (сама возможность передачи) наших детей из Донбасса, Луганска и других российских территорий, детей, оставшихся без родителей в результате преступных и чудовищных военных действий со стороны Украины, в недружественные страны и страны НАТО ни чьи права не ограничивает?

В официально опубликованном на сайте МИД России Докладе Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США от 12.07.2023г. говорится: «Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана, прежде всего, тем, что американские власти рассматривали Украину, включая Донбасс, в качестве источника для международного усыновления детей (преимущественно славянского происхождения). Примечательно, что накануне начала СВО и прихода российских войск на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области, по словам заместителя председателя Государственной Думы А.Ю.Кузнецовой [Из интервью А.Ю.Кузнецовой проекту «Изнанка. Женщины» на видеохостинге YouTube, 2022 г.], «оттуда через Западную Украину, скорее всего за рубеж вывозились сироты из украинских детских домов. При этом называются разные цифры: от нескольких человек до 65 тысяч. Настоящее местоположение этих детей неизвестно».

Заинтересованность в детях славянского происхождения! США, как лицо коллективного Запада! На каком уровне еще нужны аргументы?

В это сложно поверить, но параллельно с так тяжело идущим законотворческим процессом в части установления запрета на иностранное усыновление и передачу под опеку российских детей, Министерство просвещения Российской Федерации разрабатывает новые административные регламенты в прямо противоположном направлении. Семнадцатого марта 2023 года подготовлены проекты Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Административного регламента Министерства просвещения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на открытие представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации» (ID проекта 04/15/03-23/00136772) и Приказа Минпросвещения России «Об утверждении Административного регламента Министерства просвещения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на открытие представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации» (ID проекта 04/15/03-23/00136769).

А еще действуют Приказы Министерства просвещения РФ от седьмого октября 2020 года № 554 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством просвещения Российской Федерации государственной услуги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдаче предварительных разрешений на усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» и от двадцать седьмого июля 2022 года № 628 «Об утверждении Порядка ведения представительствами органов или организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации учета отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителей, подготовленных компетентными органами государства, на территории которого проживает усыновленный ребенок, и информации о постановке указанного ребенка на консульский учет».

То есть, подготовлена правовая база и, в планах Минпросвещения России – не прекращать, а развивать деятельность по передаче иностранцам детей на усыновление (удочерение), оказывать им соответствующие услуги.

В силу положений п. 1 Постановления Правительства РФ от десятого марта 2005 года №123, Министерство просвещения Российской Федерации является федеральным оператором государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

А кроме этого, в рамках концепции создания единого цифрового образовательного пространства, Министерство оперирует персональными данными всех российских детей, ведь согласно Конституции РФ, основное общее образование является обязательным. Активно продвигаемый с 2023 года проект цифровой платформы ФГИС «МОЯ ШКОЛА» – так называемая витрина данных школьников. Она по сути является подробным цифровым досье каждого учащегося, где собраны (а витрины уже апробированы в части регионов РФ) данные об успеваемости и достижениях, предметной специализации и здоровье ребенка.

И если эти базы по чьей-то неосторожности (или умыслу) окажутся в свободном доступе (или окажутся проданными/переданными заинтересованным лицам), то произойдет катастрофа! Категорически невозможное объединение функций! Строгое разделение функционала, вот что необходимо!

В 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин уже отклонял закон о создании системы учета школьников – информсистемы «Контингент обучающихся», объясняя свое решение тем, что вопросы о составе и защите данных должны отражаться только в федеральном законе, а не в подзаконных актах, как это практикуется. Также должны быть определены лица, у которых будет доступ к этим данным, и их персональная ответственность!

Министерство просвещения РФ должно заниматься государственной политикой по нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и точка!

Решить любую проблему можно только одним способом – ее нужно РЕШАТЬ, а не бездействовать. Пока наши защитники находятся в зоне СВО, мы не должны заниматься здесь попустительством, должны защищать всех наших детей!

Мы не можем позволить, чтобы демографический кризис усугублялся такими ошибками в политике усыновления. Нам нужно решительно противостоять этому и защищать будущее наших детей и нашей страны!

Нас всего 148 миллионов, ненужных нам детей у нас нет!

Фёдор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы» сказал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка». Согласно законодательству, мы, если найдутся желающие, можем отдать на поругание тысячи невинных детей – чьи счастье и благополучие оплачивают их слезы?

*идеология запрещенного и признанного экстремитским в РФ движения ЛГБТ

Москва, Александра Тищенко

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