Был в шоке и чуть в обморок не упал – обмененный Роман Селезнев рассказал о встрече с Путиным

Один из обмененных у Запада русских – Роман Селезнев – рассказал об эмоциях, которые он испытал, когда увидел Путина в аэропорту Москвы.

«Когда прилетели, лично Владимир Владимирович [Путин] руку мне пожал. Я чуть в обморок не упал, когда выходил из самолета. Нам же ничего не сказали, кто нас встречает, что происходит. <...> Я выхожу так, пошатываясь, думаю, вижу все это – красную дорожку, национальную гвардию, и наш президент стоит, встречает. Я, конечно, в шоке был», – рассказал «Известиям» Селезнев.

«Это для меня очень многое значило. Наверное, то, что президент – человек, и он как бы знает всех своих, кто в беду попал, что родина не бросает», – отметил Селезнев.

Напомним, что Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон). В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России, что в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Среди вернувшихся в Россию: отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков, а также находившиеся в заключении в США Владислав Клюшин, Роман Селезнев и Вадим Конощенок.

Москва, Елена Васильева

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