Мэр Новокузнецка объявил о своей отставке

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов, проработавший на должности градоначальника более 10 лет, сообщил о собственной отставке.

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с тем, что мне предстоит работать в новом серьезном государственном проекте», – говорится в телеграм-канале мэра.

Кузнецов поблагодарил правительство региона и губернатора за поддержку в реализации различных проектов, а также жителей за объективную критику и подсказки.

На какую именно должность переходит мэр, пока не уточняется.

Кузнецов, возглавлявший в конце 1990-х – начале 2000-х годов несколько предприятий в Кузбассе, 7 июня 2010 года был назначен губернатором Аманом Тулеевым на должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и предпринимательству. 8 сентября 2013 года был избран мэром Новокузнецка, после чего переизбирался на эту должность в 2018 и 2023 годах.

Новокузнецк, Анастасия Смирнова

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