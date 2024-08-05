В московском регионе ожидается дождливое тепло

В московском регионе в течение недели ожидается теплая и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночное время воздух будет остывать до 10-15°, в дневное – прогреваться до 25-26° на фоне кратковременных осадков.
Синоптики отмечают, что в четверг, 8 августа, возможно небольшое снижение температуры на 1-2°. Ближе к выходным в светлое время суток воздух будет прогреваться более существенно – днём можно рассчитывать на 22…27°.
Москва, Елена Володина
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