Паралимпийский комитет России направил заявку на Игры в Париже

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в организационный комитет Паралимпийских игр в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября, спортивные заявки на 92 спортсменов.

Как говорится в сообщении ПКР, в Играх планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису и по 2 в триатлоне и тхэквондо. «Всего в составе команды 46 чемпионов и призеров Паралимпийских игр, более 50 Заслуженных мастеров спорта. В соответствии с заявками российские спортсмены примут участие в 163 медальных видах программы», – уточники в комитете.

Согласно последним установкам Международного паралимпийского комитета (МПК), российским спортсменам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube