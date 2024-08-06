В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Московской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, в ближайшие час и до 21 часа местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

В московском комплексе городского хозяйства также предупредили жителей столицы, что в течение дня возможен дождь, который может осложнить ситуацию на магистралях.

Жителям столичного региона рекомендуют быть бдительными во время ненастья.

Москва, Елена Володина

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