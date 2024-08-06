Нота протеста: МИД России объявил о высылке молдавского дипломата

Сегодня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к РФ шагами официального Кишинева.

Кетрару вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить «persona non grata» сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника молдавского диппредставительства в РФ.

Москва, Елена Володина

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