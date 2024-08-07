Донбасс станет витриной России: итоги поездки врио губернатора Кузбасса Ильи Сердюка в ДНР

Донецкая народная республика, на территории которой продолжается специальная военная операция, не останется без поддержки «большой» России. Как показали итоги визита в Донбасс врио губернатора Кемеровской области – Кузбасса Ильи Сердюка, восстановление нового региона РФ остается в центре внимания не только федерального центра, а экономическое развитие ДНР даст внушительный эффект для всей страны, в том числе Сибири.

В Донецке Илья Сердюк встретился с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым. Руководители регионов обсудили перспективы сотрудничества и договорились по целому ряду направлений. В частности, Кузбасс поделится опытом реализации масштабных социальных программ, например, по включению объектов в нацпроект «Безопасные качественные дороги», который помог Кемеровской области привести в порядок более 1300 км дорог. Также сибирский регион поможет подготовить проекты по обновлению двух школ в Горловке по кузбасским стандартам.

Источник: телеграм-канал врио губернатора Кузбасса Ильи Сердюка

В то же время Илья Сердюк рассчитывает на взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Так, порт Мариуполя готов помочь с перевалкой и вывозом кузбасского угля. «Поручил региональным минугля и минтранспорта проработать с угольными компаниями Кузбасса такую возможность. Здесь важно учесть многие параметры, в том числе стоимость доставки угля и цену услуг самого порта. Если такой шаг окажется экономически целесообразным, мы сможем частично решить проблему с вывозом кузбасского угля», – пояснил врио губернатора Кемеровской области.

В ходе визита в Донбасс Илья Сердюк также в Горловке встретился с кузбасскими медиками, которые регулярно приезжают в этот город с ноября 2022 года. За это время здесь поработали уже 112 специалистов из сибирского региона. «Чтобы обеспечить их работу, мы направили в больницу медицинское оборудование, инструменты и отремонтировали вентиляционную систему здания», – пояснил он.

Источник: телеграм-канал врио губернатора Кузбасса Ильи Сердюка

Вместе с тем Илья Сердюк обсудил с главой Горловки Иваном Приходько проекты по восстановлению объектов жилого фонда, инженерных сетей и социальной сферы города в 2024 году. В этой работе активное участие принимают активное участие кузбасские коммунальщики. Сибирские специалисты уже выполнили восстановительные работы по 453 адресам и заменили почти 5 тысяч погонных метров инженерных коммуникаций.

В ближайших планах – восстановить еще по два крупных участка сетей тепло- и водоснабжения, смонтировать на 11 объектах энергоснабжения новое оборудование, провести капитальный ремонт отделения горбольницы №2 и оснастить его новым оборудованием. В числе других проектов – запуск Асфальтового завод и Бетонно-растворного узла, а также реконструкция и восстановление жилья, а также социальных и инфраструктурных объектов.

Комментируя итоги поездки Ильи Сердюка в ДНР, политолог, главный редактор портала «ПолитНавигатор» Сергей Степанов отметил, что шефские визиты из «Большой России» сейчас крайне важны для воюющего Донбасса.

«Горловка – это вообще одна из главных кровоточащих ран ДНР, прифронтовой город, ежедневно подвергающийся варварским обстрелам ВСУ, где гибнут и получают ранения мирные жители. Не нужно объяснять, какую ценность в этих экстремальных условиях представляет современное медицинское оборудование. И работы по реконструкции школ, инфраструктуры – это четкий сигнал, что Россия прекратит издевательства украинских нацистов и добьется наступления мирной жизни в этом многострадальном городе», – подчеркнул эксперт.

«Что касается Мариуполя – запуск портовых мощностей там важен политически. Думаю, тут какое-то время стоило бы работать даже при минимальных прибылях. После захвата города в 2014 году бандеровцы создавали здесь украинскую «витрину» на Донбассе, и сейчас крайне важно, чтобы Россия не только восстановила жилой фонд, но и возродила экономику, рабочие места», – пояснил Сергей Степанов.

Донецк, Елена Володина

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