Путин назвал «масштабной провокацией» попытку прорыва украинских диверсантов в Курскую область

Президент РФ Владимир Путин считает «масштабной провокацией» киевского режима атаку украинских диверсантов на Курскую область. Об этом глава государства сказал, открывая совещание с членами кабинета министров.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», – констатировал Путин.

При этом президент отметил, что сразу же после совещания с членами правительства у него будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. «Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», – уточнил он.

«По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – поручил глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

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