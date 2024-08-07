российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 августа 2024, 14:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин назвал «масштабной провокацией» попытку прорыва украинских диверсантов в Курскую область

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин считает «масштабной провокацией» киевского режима атаку украинских диверсантов на Курскую область. Об этом глава государства сказал, открывая совещание с членами кабинета министров.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», – констатировал Путин.

При этом президент отметил, что сразу же после совещания с членами правительства у него будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерством обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. «Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», – уточнил он.

«По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – поручил глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения / Теракт и убийства: СКР возбудил уголовное дело против украинских диверсантов, напавших на Курскую область / Украинские диверсанты пытаются взорвать газопровод в Курской области: военкоры сообщают о продолжении боев / В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины / Нигер разорвал дипотношения с Украиной / На Украине жгут релейные шкафы и автомобили / Зеленский объявил о миллионе дронов для ВСУ / В Белгородской области ранен ребенок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Путин Владимир, Украина,