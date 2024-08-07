Биржевые цены на газ в Европе подскочили после попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Биржевая стоимость газа в Европе подскочила почти на 5% и впервые с декабря достигла 435 долларов за тысячу кубометров на фоне опасений за транзит российского «голубого топлива» через Украину.

Согласно данным лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) после открытия торгов выросла на 3,4% до $428,1. В ходе торгов котировки достигали $435,4 (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров, уточняет РИА «Новости».

Повышение котировок произошло в связи с событиями в Курской области, где расположения газотранзитная станция «Суджа» и куда пытались прорваться украинские войска. Судя по данным военных корреспондентов и министерства обороны РФ, бои в этом районе продолжаются. По одной из версий, целью ВСУ является подрыв этого объекта.

Поставки газа через газоизмерительную станцию «Суджа» являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. «Газпром» поставляет по нему около 15 млрд кубометров в год.

При этом, как ранее сообщалось, в 2023 году в Европу суммарно было отправлено 27 млрд кубов российского «голубого топлива» – через Украину и по «Турецкому потоку». При этом в последние месяцы Европа резко нарастила закупку газа из РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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