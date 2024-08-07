Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о боях в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в Курской области, где продолжаются бои с украинскими вооруженными формированиями. По его словам, к настоящему времени потери противника достигли 315 боевиков.

«Шестого августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Сунджанского районе Курской области. Действия подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и совместно с подразделениями усиления, ударами авиации ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь нашей территории на курском направлении остановлено», – сказал Герасимов на совещании у главы государства с руководителями силовых ведомств.

«В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», – доложил начальник Генштаба.

По его словам, потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», – подчеркнул Герасимов.

Москва, Анастасия Смирнова

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