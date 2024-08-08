В московском регионе снова объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, в ближайший час с сохранением до 21 часа местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза.
Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, сверхинтенсивные осадки зафиксированы в отдельных районах столицы. Наибольшее количество – на юге и юго-западе города.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Может выпасть до 20 мм осадков.
Москва, Елена Володина
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