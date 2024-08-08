Московские больницы готовы к приёму раненых из Курской области

В ближайшие часы пятеро пострадавших в Курской области, включая двух детей, поступят в московские клиники – НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Как уточнила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный.
«К оказанию медицинской помощи привлечены мультидисциплинарные команды, в составе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты», – отметили в ведомстве, добавив, что врачи стационаров предпримут все меры для сохранения здоровья и жизни пострадавших.
Москва, Елена Володина
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