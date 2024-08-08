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Четверг, 8 августа 2024, 14:18 мск

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Подмосковье готовится принять эвакуированных жителей Курской области

Сегодня из Курской области в Подмосковье отправятся первые автобусы с эвакуированными жителями. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, из приграничного региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых.

«Всего в область приехали 15 наших автобусов. С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь. Подготовили более 400 мест в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино. В случае необходимости – разместим пострадавших в больницах», – уточнил глава региона.

По его словам, жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. «Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения», – отметил Воробьев.

Москва, Анастасия Смирнова

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