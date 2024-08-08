Сетевые сервисы Курской области подверглись массированной кибератаке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете в Интернете информации, в том числе так называемых треш-стримов, с демонстрацией жестокости и насилия. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса.

Административный штраф за распространение жестоких видео составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических – от 800 тысяч до 1 млн. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

Закон запрещает передачу такой информации и определяет порядок ограничения доступа к ней. Теперь владельцы соцсетей будут обязаны проводить мониторинг в целях выявления соответствующей информации.

Предполагается, что закон вступит в силу сразу после его публикации.

Москва, Елена Володина

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