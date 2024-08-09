В Москве сохранится дождливая погода

В предстоящие выходные дни в московском регионе сохранится дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, кроме осадков, ожидается понижение дневной температуры воздуха.

В субботу, 10 августа, местами вероятен кратковременный дождь, гроза. При этом в дневное время воздух ещё прогреется до 25-26°.

В воскресенье, 11 августа, характер погоды начнет меняться на фоне приближения циклона с активным холодным атмосферным фронтом. «Погода станет облачной, временами будет приниматься дождь, ночью местами сильный, и погода уже не такой теплой, как большую часть текущей недели. Температура ночью в Москве 14...16°, по области 11...16°, днем в Москве 19...21°, по области 18...23°. Ветер западный и северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с», – уточнили синоптики.

В начале следующей недели осадки продолжатся. Впрочем, согласно прогнозу метеорологов, надежда на возвращение теплой погоды есть. В середине недели температура может повыситься до 20…23°.

Москва, Анастасия Смирнова

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