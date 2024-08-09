Кому это выгодно? «Газпром» констатировал резкий рост цен на газ в Европе после украинской атаки на Курскую область

Атака боевиков киевского режима в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. ОБ этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. «А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», – добавил он.

«Также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится», – отметил Куприянов.

Накануне биржевая стоимость «голубого топлива» выросла до нового рекорда года – $450 за тысячу кубометров. За два дня рост стоимости составил почти 10%. По оценке аналитиков, цена на газ в Европе может вырасти ещё на десятки процентов случае внезапного прекращения транзита через газоизмерительную станцию «Суджа» в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Стоит отметить, что этот маршрут поставок через станцию «Суджа» является в настоящее время единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube