Режим КТО введен в Брянской, Белгородской и Курской областях

Режим контртеррористической операции действует в Белгородской, Курской и Брянской областях. Об этом решении сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Данная мера предпринята в связи с тем, что, как отмечает НАК, киевский режим предпринимает беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России. При этом в ходе атаки на Курскую область есть жертвы среди мирного населения, разрушение гражданской инфраструктуры, жилых домов. Для защиты людей и предотвращениях атак со стороны вражеских ДРГ с 9 августа 2024 года и вводится режим КТО.
Также государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.
Москва, Елена Васильева
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