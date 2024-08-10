Новые многофункциональные истребители переданы в распоряжение Минобороны РФ

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2.

Как сообщила пресс-служба ОАК, авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Иркутск, Елена Володина

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