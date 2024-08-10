Яркий звездопад: россияне смогут увидеть космический дождь

Пик метеорного потока Персеиды в ночь на 12 августа будет наблюдаться на всей территории России. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов. По его словам, при ясной погоде можно наблюдать в небе порядка 100 метеоров в час.

«Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие cеверного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь», – уточнил Железнов в комментарии ТАСС.

Источником потока Персеиды стало облако космической пыли и льда, которое оставила комета 109/Свифта-Туттля. Земля проходит через этот шлейф каждый год. Как пояснил Железнов, звездопад наблюдается с конца июля до конца августа. Вне пиковых дат также можно будет увидеть отдельные вспышки на небе.

Завершение действия метеорного потока совпадет с двумя другими астрономическими событиями: 21 августа ближе к 04:00 мск Луна закроет собой Сатурн, а затем Нептун. В случае с Сатурном эффектное явление можно будет наблюдать в европейской части России невооруженным глазом, чтобы увидеть перекрываемый Луной Нептун понадобится небольшой телескоп.

Москва, Елена Володина

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