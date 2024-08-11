Варварское нападение: Москалькова обратилась в ООН в связи с атакой на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в Организацию объединенных наций по поводу украинской атаки на Курскую область. Омбудсмен назвала случившееся «варварским нападением», в результате которого пострадали тысячи мирных жителей.

«Вместе с органами власти наши уполномоченные по правам человека в субъектах РФ работают в ПВР, куда прибыли жители Курской области. Участвуем в гуманитарной помощи для них. Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека», – заявила Москальскова.

«Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре», – добавила омбудсмен.

Напомним, украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. Бои на территории региона продолжаются. По данным на вчерашний день, которые приводило министерство обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

Москва, Анастасия Смирнова

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