Бои в Курской области: за сутки ВС РФ уничтожили до 230 боевиков и почти 40 единиц бронетехники ВСУ

За последние сутки в Курской области армия России уничтожила до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Как сообщает министерство обороны РФ, подбиты семь танков, три бронетранспортера «Stryker», боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot».

Как следует из сообщения ведомства, в течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории.

Уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три БТР «Stryker» производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.

В результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков противник потерял 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Вместе с тем, как отметили в Минобороны РФ, пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Любимовки. В районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США. Одновременно авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ на территории Сумской области.

Средствами противовоздушной обороны над Курской областью сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot», пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ВСУ начали атаку на Курскую область утром 6 августа.

Москва, Анастасия Смирнова

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