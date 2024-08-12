Когда в Москве прекратятся дожди – прогноз Гидрометцентра

Дождливая и прохладная погода в московском регионе скоро отступит. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в середине недели с распространением антициклона, вероятность осадков уменьшится, более значительным станет дневной прогрев воздушных масс.

Во вторник, 13 августа, еще остается высокая вероятность кратковременных дождей, местами возможна гроза. Днем в Москве воздух прогреется только до 18...20°, по области – до 17...22°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В среду и четверг, 14 и 15 августа, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем в столице 21...23°, в Подмосковье – 19...24°. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В пятницу, 16 августа, без осадков. Ночью 8...13°, днем 20...25°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В субботу, 17 августа, преимущественно без осадков, ночью 9...14°, днем 22...27°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Москва, Елена Володина

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