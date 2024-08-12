Путин предупредил о возможных новых провокациях ВСУ в приграничных регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин предупредил о необходимости подготовки к возможным провокациям вооруженных формирований киевского режима в приграничных регионах РФ. Таким образом глава государства отреагировал сегодня на доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.

На совещании у президента глава региона, в частности, сообщил, что ситуация в Брянской области, «можно сказать, стабильная, такая же, как и была месяц назад». «Мы видим по количеству обстрелов, оно в принципе постоянное, то есть в пределах 80-90 обстрелов за неделю. Но хочу отметить, что за последнее время мы видим, как они все больше и больше начинают обстреливать мирное население. Если взять даже буквально предыдущий день, девятое: из 22 обстрелов 11 было по мирным жителям, по населению, которое там проживает, по домам, по машинам, по автобусам…» – доложил Богомаз.

Комментируя это выступление, глава государства подчеркнул, что приграничным регионам нужно быть готовыми к новым провокациям киевского режима. «Для нас очевидным является то, а я уже об этом сказал, что противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», – сказал он.

«Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. И я Вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии. Все вопросы, которые нужны для обсуждения, для подготовки к любому развитию ситуации, вместе с МЧС России заранее нужно подготовить и решить», – поручил Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

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