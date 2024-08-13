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Вторник, 13 августа 2024, 13:46 мск

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Вашингтон нашел замену Зеленскому

Вашингтон рассматривает кандидатуру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) в качестве замены Владимира Зеленского, действиями которого недовольны в США, считает Служба внешней разведки (СВР) России.

«В Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников». Это, как полагают в Белом доме, позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта», – говорится в заявлении СВР.

По данным спецслужбы, в качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Аваков*. «К сильным сторонам» Авакова* американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран», – пояснили в СВР.

По сведениями российской разведки, американская администрация уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова* к власти на Украине. Сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий. В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост, говорится в сообщении СВР.

* внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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