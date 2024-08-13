Молдавия опровергла планы о размещении на своей территории F-16

Официальный Кишинев выступил с опровержением планов о размещении на территории Молдавии американских истребителей F-16. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины», – уточнили во внешнеполитическом ведомстве, реагируя на вызов в МИД России поверенного в делах посольства Молдавии в Москве из-за новости о размещении военных самолетов для Украины на молдавской территории.

Кишинев, Елена Володина

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