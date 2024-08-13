российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2024, 16:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Трамп заявил, что надеется «поладить» с Путиным

Дональд Трамп, фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает после своего возвращения в Белый дом «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным, которого считает «хорошим переговорщиком». Об этом американский политик заявил в интервью бизнесмену Илону Маску.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп, отметив, что когда возглавлял американскую администрацию, то «очень хорошо знал» Путина и поддерживал с ним хорошие отношения.

«У меня были хорошие отношения с Путиным <…> Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», – сказал экс-президент США.

Как считает Трамп, действующий президент США Джо Байден совершил «глупость», когда допустил прием Украины в НАТО, чем и спровоцировал конфликт с Россией.

Вашингтон, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Вашингтон нашел замену Зеленскому / СВР: в США растет недовольство Зеленским / Сенатор Грэм* посоветовал Киеву нанять пилотов F-16 на пенсии / Иран назвал США главным спонсором терроризма во всем мире / СМИ: Сотни юристов призвали США отказаться от односторонних санкций / США назвали «здравым смыслом» нападение Украины на Курскую область / Вашингтон опасается скорой атаки Ирана на Израиль / Почти 40%: в США подсчитали проваленные предвыборные обещания Байдена

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, США,