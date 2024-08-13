Трамп заявил, что надеется «поладить» с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает после своего возвращения в Белый дом «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным, которого считает «хорошим переговорщиком». Об этом американский политик заявил в интервью бизнесмену Илону Маску.
«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп, отметив, что когда возглавлял американскую администрацию, то «очень хорошо знал» Путина и поддерживал с ним хорошие отношения.
«У меня были хорошие отношения с Путиным <…> Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», – сказал экс-президент США.
Как считает Трамп, действующий президент США Джо Байден совершил «глупость», когда допустил прием Украины в НАТО, чем и спровоцировал конфликт с Россией.
Вашингтон, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»