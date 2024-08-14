ФАС снова поймала «Альфа-Банк» на обдурачивании потенциальных клиентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» по признакам нарушения в рекламе «счета для бизнеса». Как пояснили в ведомстве, кредитное учреждение не указывало существенные условия этого финансового продукта.

Ранее в ФАС России поступили обращения граждан с претензиями к рекламе «счета для бизнеса» АО «Альфа-Банк», которая распространялась в Московском метрополитене. В ней содержалось следующее утверждение: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей».

Согласно информации о финансовом продукте на сайте банка, ограничение по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляло до 10 млн рублей в месяц. При этом такие условия действовали только в рамках подписки, которая выдается новым клиентам с выручкой до 500 млн рублей в год при открытии счета на двух пакетах услуг.

По мнению ведомства, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Как уточнили в ФАС, в случае установления вины «Альфа-Банку» грозит штраф.

Ранее, 9 августа, служба заявила, что с начала 2024 года служба возбудила в отношении банка 16 дел и наложила 10 штрафов.

Москва, Анастасия Смирнова

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