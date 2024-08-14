В Москве зарегистрировано максимальное число ипотек с начала года

В Москве по итогам июля городским Управлением Росреестра зарегистрировано 11 948 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что на 20,9% превышает показатель июня. Как пояснил руководитель ведомства Игорь Майданов, июльские результаты превышают все предыдущие показатели 2024 года.

«Очевидно, что такая картина является отражением действий главного финансового регулятора и реализацией потребительских намерений по приобретению недвижимости по заранее одобренным кредитам – до вступления новых правил и изменения ставок ипотечного кредитования», – отметил руководитель Управления Росреестра по Москве.

Всего в январе-июле 2024 года в Москве зарегистрировано 69 734 договора жилищной ипотеки. Снижение показателя к аналогичному периоду 2023 года, когда было зарегистрировано 78 038 ипотек, составило 10,6%, а к 7 месяцам 2022 года (60 329), наоборот, зафиксирован рост на 15,6%.

Москва, Елена Володина

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