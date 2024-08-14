Россия готовится к созданию собственной криптобиржи

Министерство финансов и Центральный банк РФ обсуждают варианты создания в отечественных криптовалютных бирж. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, уже осенью планируется подготовить необходимое законодательное решение.

«Мы легализовали собственный майнинг, возможность расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, возможность расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов. Остался теперь вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж. Это еще пока находится в серой зоне. И не запрещено, и не разрешено... Здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решение, как это сделать», – цитирует Силуанова «Прайм».

«Постараемся подготовить осенью соответствующее законодательное решение», – добавил министр финансов.

Москва, Елена Володина

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