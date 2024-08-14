Российские ракетоносцы совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Военно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как сообщили в министерстве обороны РФ, его продолжительность составила более 4 часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил.
В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Москва, Елена Володина
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