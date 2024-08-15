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Четверг, 15 августа 2024, 16:49 мск

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Названы слова и фразы, которые чаще всего используют мошенники

Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого такие слова и фразы, как «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС». Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем – сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», – цитирует Кузнецова РБК.

Банкир обратил внимание, что самыми актуальными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, которые под разными предлогами просят перевести деньги «на безопасный счет».

Также мошенники могут представиться операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор, или позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг, или связаться якобы из социального фонда под предлогом перерасчета пенсии, а также позвонить для подтверждения даты прохождения диспансеризации.

Москва, Елена Володина

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