Прокурор Москвы уходит в отставку

Прокурор Москвы Денис Попов, назначенный на эту должность в сентябре 2019 года, уходит в отставку после завершения отпуска, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен быть подписан главой государства», – уточнил собеседник агентства.

По его словам, ранее на текущей неделе глава столичного надзорного ведомства встретился с коллективом и объявил о своем уходе с занимаемой должности.

Как отмечается, временно исполняет обязанности столичного прокурора первый заместитель Попова Сергей Савенков.

По данным СМИ, преемником Попова на этом посту может стать нынешний прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Москва, Елена Володина

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