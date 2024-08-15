Европа наращивает закупку газа в России

По итогам июля страны Евросоюза (ЕС) уменьшили потребление газа на 7% по сравнению с прошлогодним уровнем, но при этом трубопроводный импорт «голубого топлива» в ЕС в июле вырос на 2% и составил 13,3 млрд куб. м. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на отчет форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом с января по июль трубопроводные поставки в ЕС возросли на 5% – до 93 млрд куб. м. Согласно отчету, такой рост объясняется увеличением поставок из России, а также из Азербайджана и Норвегии.

Общее потребление газа в ЕС с января по июль нынешнего года составило 180 млрд куб. м и уменьшилось на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза уменьшились на 25% до 6,34 млн тонн, что стало минимальным уровнем с сентября 2021 года.

По данным «Ъ», экспорт российского СПГ в июле снизился на 5,8% в годовом выражении, до 1,97 млн тонн, в основном из-за плановых ремонтов на проектах «Газпрома» «Сахалин-2» и «Портовая СПГ».

Москва, Анастасия Смирнова

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