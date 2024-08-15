Выходные в московском регионе будут теплыми и дождливыми

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается теплая, но дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки будут кратковременными.

В пятницу, 16 августа, ещё без дождей. Ночью воздух остынет 5...10°, днем – прогреется до 25°. В субботу, 17 августа, в темное время суток в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем местами возможен кратковременный дождь. При этом температура в столице и Подмосковье поднимется до 27°.

В воскресенье, 18 августа, местами также вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве 14...16°, по области 11...16°. Днем – до 27°.

Как отмечают синоптики, в начале новой недели вероятность дождей будет небольшой, а температура даже немного выше.

Москва, Елена Володина

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