Восточный фланг: более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной боеготовности

В настоящее время в состояние повышенной боевой готовности приведены более полумиллиона военнослужащих НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в интервью польскому агентству РАР.

«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен «холодной войны», и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находится более 500 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности», – сказал Бауэр (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы развернули боеспособные силы на восточном фланге, усилили передовую оборону и увеличили способность Альянса быстро усилить любого союзника, оказавшегося под угрозой», – уточнил адмирал.

В то же время, как отметил Бауэр, в НАТО не видят угрозы нападения на какую-либо страну альянса. «В настоящее время вероятность неизбежного военного нападения на кого-либо из союзников по НАТО, включая Польшу или страны Балтии, невелика», – сказал Бауэр, но при этом добавил, что «мы видим тревожную картину агрессивного поведения со стороны России».

Варшава, Анастасия Смирнова

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