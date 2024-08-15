российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2024, 18:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Восточный фланг: более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной боеготовности

Фото: официальный сайт НАТО

В настоящее время в состояние повышенной боевой готовности приведены более полумиллиона военнослужащих НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в интервью польскому агентству РАР.

«НАТО реализовала самые комплексные планы обороны со времен «холодной войны», и силы альянса активно тестируют и совершенствуют эти планы. В настоящее время у нас находится более 500 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной боеготовности», – сказал Бауэр (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы развернули боеспособные силы на восточном фланге, усилили передовую оборону и увеличили способность Альянса быстро усилить любого союзника, оказавшегося под угрозой», – уточнил адмирал.

В то же время, как отметил Бауэр, в НАТО не видят угрозы нападения на какую-либо страну альянса. «В настоящее время вероятность неизбежного военного нападения на кого-либо из союзников по НАТО, включая Польшу или страны Балтии, невелика», – сказал Бауэр, но при этом добавил, что «мы видим тревожную картину агрессивного поведения со стороны России».

Варшава, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Европа наращивает закупку газа в России / Литва развернет на границе с Белоруссией крупнейшую военную инфраструктуру в стране / Швейцария заблокировала связанные с РФ активы еще на 1,5 млрд долларов / Британские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов / Берлин: Подрыв «Северных потоков» украинцами не повлияет на поддержку Киева со стороны Германии / На военных авиабазах в Германии произошли диверсии / Во Франции разбились два военных истребителя / Лондон и Рига передадут Киеву тысячи беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США,